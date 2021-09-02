Posbıyık'tan kaymakamın gönderilmesine tepki

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun gönderilmesine belediye meclisinden tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunu tamamladı. Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gündem dışı konuşmasında İzmir Vali Yardımcılığı'na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun ilçeye yaptığı hizmetlere değinerek gönderilmesi için yapılan dedikodulara yanıt verdi. Hizmetler konusunda kaybedilecek zamana atıfta bulunan Başkan Posbıyık konuşmasında şunları söyledi:

“Siyaset çok önemli bir olay değil. Ben CHP'liyim, onur duyuyorum. Karşımdaki siyasi görüşüne asla bakmam. Karakterine, kişiliğine, adam oluşuna bakarım. Ereğli'yi seven insanlar lütfen siyaset yapmasınlar. Ben yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Çok değerli kaymakamlarla çalıştım. Çok mükemmel kaymakamlarla çalıştım, hepsini şükranla yad ediyorum. Hepsinin güzel hizmetleri var ama bu dönem gelen Kaymakam ile Ereğli için çok değerli, iyi çalışmalar yaptık. Milletvekili, ilçe başkanlığı bazında kişiler kaymakamı göndermek için elinden geleni yaptılar. Yok Halil Posbıyık'ın arkadaşı, yok Halil Posbıyık'a yardım ediyor. Bana ne yardım edecek kardeşim. Ben belli bir noktaya gelmişim. Ereğli'ye hizmet ediyoruz. Üniversite kampüsü belli bir noktaya geldi. Son 1-2 yılda belli bir noktaya geldi, bu günlerde temel atacağız. Yeni gelecek Kaymakam da daha fazla hizmet edecektir ama bu işin toparlanması var. Bodrum'daki hayırsever birinden 4 milyon lira aldık, hemen başlayacaktı inşaatlar patır patır. Yeni gelen Kaymakamın toparlanması en az 6 ay, 1 sene. Peki bu 6 ayın hesabını kim verecek Ereğli halkına? Bunu buradan göndermeye çalışan paçozlardan bahsetmiyorum, Milletvekili, ilçe başkanları hesap verebilecek mi? Ereğli halkı bunu anlamayacak mı? Bu adam Ereğli için kötülük mü yaptı? Ben şahidim. O AK Partili, AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. Ben CHP'liyim. Adamla yanyana gelemiyordum, korkuyorum. Zarar vereceğim çünkü Halil Posbıyık'ın arkadaşı CHP'li belediyeye yardım ediyor diye. Bu Ereğli'ye kötülüktür. Yazıktır. Bunu yapanlara söylüyorum, bunun hesabını veremezler öbür dünyada. Ereğli'yi kişiler yazmayacak, tarih yazacak. Basın mensubu arkadaşlar sormasınlar üniversite temeli neden atılmadı, ne zaman atılacak diye. Ne bileyim ben.”