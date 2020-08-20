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Posbıyık'tan Komutan Gün'e ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Taner Gün’e ‘Hoş geldiniz’ ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Taner Gün'e ‘Hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu.


Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar'ın tayininin çıkmasının ardından bu göreve atanan Tuğamiral Taner Gün, ilçedeki görevine başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Komutan Gün'e ‘Hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu. Komutanlık özel defterini de imzalayan Başkan Posbıyık, Gün'e yeni görevinde başarılar diledi.


Görüşmede ilçe gündemine ilişkin konular ele alındı.

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