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Potanın şampiyonu Zonguldak Belediyespor

Zonguldak Belediyespor basketbol takımı, finalde Çelikelliler Spor Kulübünü 80-57 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Ligi sona erdi. Final maçında Zonguldak Belediyespor ile Çelikelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İki takım arasında nefes kesen karşılaşmaya sahne olan maç 80-57 Zonguldak Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.


Zonguldak Belesiyespor şampiyonluğun sevincini doyasıya eğlenerek kutladı.Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Şampiyon Zonguldak Belediyespor'a şampiyonluk kupasını Vali Yardımcısı Turgut Subaşı takdim etti.Zonguldak Belesiyespor 10 Mart'ta Kırşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek.

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