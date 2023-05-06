Prof. Dr. Hakan Bakkal, yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Dr. Bekir Hakan Bakkal, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, kanser tedavisi ve araştırmalarına yönelik faaliyet gösteren önemli bir derneğin yönetim kadrosuna dahil olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği yönetim kuruluna seçilen Bakkal'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.