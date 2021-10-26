Prof. Dr. Hande Aydemir, "Yaşlı popülasyon üzerlerine tanımlı olan üçüncü doz hatırlatma aşılarını yaptırmamış durumda"

Dr. Hande Aydemir, yaşlı popülasyonun üçüncü doz hatırlatma aşılarını yaptırmamasından kaynaklı hastalığın ciddi ve ağır seyrettiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vakalarının 100 binde 700'lü rakamlara ulaşmasının üzerine kentte maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Zonguldak'ın yanı Sıra Karabük ve Kastamonu'daki yüksek vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmede bulunan ZBEÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hande Aydemir, "Sağlık Bakanlığımız haftalık 100 bin vakada tespit edilen Covid-19 koronavirüs vaka sayılarını bildiren bir tabloyu paylaşmakta. Haftalardır aslında Covid-19 vaka yoğunluğu açısından epey üst sıralardayız il olarak maalesef. Ekim ayının başında haftalık ortalama vaka sayımız 500-550 civarındayken geçen haftalarda 700'ü aşmış durumdayız. Bu tabii ki biraz daha bazı kurallara dikkat etmemiz gerektiği yönünde bizleri uyarmalı düşünüyorum. Bunu sadece ben sadece tahmin edebilirim açıkçası fikir yürütebilirim bu konuyla ilgili. Şehrimiz çok büyük bir il değil. Çevre illere yakınlığıyla ilgili sık mobilizasyonumuz var. Zonguldak halkı olarak diğer illere seyahati seviyoruz. Hafta sonu sık seyahat ediyoruz. Çevre illerimize baktığımız zamanda vaka yoğunluğu yaşanıyor. Mobilizasyon okulların açık olması, bunların tamamı faktör olabilir. Esas nedenin ben klinikte yatan hastalardan gözlemlediğim kadarıyla aşılama ile ilgili olduğunu düşünüyorum" diye ifade etti.

"Tek doz aşımı yaptırdım artık rahatım diye bir şey yok"

Sağlık çalışanlarının ve yaşlı popülasyonun aşılanmaya başlamasıyla aşılanma sürecinin başladığını aktaran Aydemir, "2021 gibi biz öncelikle sağlık çalışanları ve yaşlı popülasyonu aşılamaya başladık. Bu Çin firması tarafından üretilen koronavac ve Sinovac aşılarıdır. Bunlar in-aktif virüs aşıları. Bu aşıların üzerinden altı aydan daha uzun bir süre geçti. Sonrasında Pfizer Biontech aşıları uygulanmaya başlandı. Ama yapılan çalışmalar gösterdi ki zaman içerisinde bu aşıların oluşturduğu koruyucu antikor yanıtları azalıyor. Tek doz aşı yaptırdım, artık rahatım. Maskeye mesafeye dikkat etmeyeceğim diye bir şey yok. Mutlaka aşı protokolümüzü tamamlamamız lazım. üzerimize tanımlanan kaç aşı varsa üzerimize düşeni yaptırmamız lazım. Yatan hastalarımızdan gözlemlediğim en önemli konu bu. Özellikle yaşlı popülasyon üzerlerine tanımlı olan üçüncü doz hatırlatma aşılarını yaptırmamış durumda. Atlamış ve ihmal etmişler. Bu kesinlikle ihmal edilmemeli. Tanımlanan üçüncü doz aşıları mutlaka yaptırmalılar" şeklinde konuştu.

Zonguldak'taki aşılama oranı Türkiye'nin üzerinde

Zonguldak'ın yüzde 79,9 aşılama oranıyla Türkiye oranının üstünde olduğunu hatırlatan Hande Aydemir, delta varyantının önemine dikkat çekti. Aydemir, "Ortalamaya baktığımız zaman Türkiye ortalaması yüzde 78 gibi Zonguldak yüzde 79,9 civarında oldukça iyi. Hatta ilk on içerisinde. Ama bu aşılama oranı dediğimizde en az iki doz aşıdan bahsediyoruz. Üzerine vurguladığım konu üçüncü doz hatırlatma dozlarımız. Mutlaka üçüncü doz aşılarını yaptırmalılar. Servisimize yatırdığımız ve ciddi seyirli olgularımız da aslında şu an aramızda yaygın olan delta varyantı. Bir varyantla karşı karşıyayız. Aşıların etkinliğinin azaldığını gördük. Biliyoruz. Buna rağmen hatırlatma dozunu yaptırmadığımız zaman enfeksiyona yakalanma ve ağır geçirilmesi kaçınılmaz" diye ifade etti.

"Aşı tek başına yeterli değil"

Hande Aydemir, pandeminin tüm hızla devam ettiği için aşının tek başına yeterli olmayacağını ifade etti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen kış aylarında aşılama başlamıştı. Antikor yanıtlarımız yüksekti. Bu virüsten çok rahat korunduk. Ama bir taraftan da kapanmalar vardı. Maske, mesafeye oldukça dikkat ediyorduk. Henüz toplum bağışıklığı tam olarak oluşmadığı ve pandemide tüm hızıyla devam ettiği için aşı tek başına yeterli değil. Aşılarımı yaptırdım, maskeyi çıkartayım artık kalabalığa gireyim diye düşünmememiz lazım. Maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım."