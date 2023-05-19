Prof. Dr. Özölçer'den Devrek Kampüsüne ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özölçer Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsüne ziyarette bulundu. Özölçer'e Üniversite Meslek Yüksekokulu Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşlik ederken, kampüste faaliyet gösteren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu'nun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret esnasında öğrencilerle de görüşen İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı. Görüşmelerin ardından Rektör Özölçer, Rektör Yardımcısı Karasu ile birlikte Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezini, El Sanatları Atölyesini, Bilgisayar Laboratuarlarını, Aşçılık Uygulama Sınıfını, derslikleri ve kampüs içerisindeki sosyal alanları gezerek yerinde incelemelerde bulundu. Özölçer, ayrıca yeni dönem hazırlıkları kapsamında yenileme ve geliştirme planlaması konusunda idari personel ile fikir alışverişinde bulundu.

Program toplu olarak hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.