Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi sertifika töreni ile sona erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve BAKKA ilçede görev yapan öğretmenlere verdiği Proje Yazma ve Yürütme Eğitim sona erdi.

Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ilçede görev yapan idarecilere ve öğretmenlere verdiği Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi sertifika töreni verilmesi ile bitti. Kdz. Ereğli Öğretmenevi'nde gerçekleşen sertifika törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Şube müdürleri , idareciler ve öğretmenler katıldı. BAKKA tarafından desteklenen “2019 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında “Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi” programında sertifikalarını alan idareci ve öğretmenler BAKKA ve Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.