Projelerin değerlendirme toplantısı yapıldı

2019-2020 Eğitim -Öğretim Yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ortaokullar düzeyinde uygulanacak olan KODLAZON (Kodlama ve Yazılım Geliştirme Projesi), anaokulları ve ilkokullar düzeyinde uygulanacak olan AKILZON (Akıl ve Zeka Oyunları Projesi) 4. Sınıftan başlamak üzere lise son sınıfa kadar uygulanacak olan Dyned (Yabancı Dil Eğitimi Projesi) Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, 7 ilçe kaymakamı, 7 ilçe Milli Eğitim Müdürü ve her üç projenin il ve ilçe koordinatörlerinin katılımı ile koordinasyon ve planlama toplantısı yapıldı.

Toplantıda 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uygulanan KODLAZON ve Dyned Projelerinin uygulama sürecindeki çalışmaları değerlendirildi. Yeni dönemde planlanan çalışmalar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında il genelinde tüm anaokulları ve ilkokulları kapsayan AKILZON (Akıl ve Zeka Oyunları) Projesinin uygulama adımları üzerine değerlendirmeler yapıldı.