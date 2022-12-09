Protokol sonrası Azerbaycan üniversiteleri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ve Khazar Üniversitesi ile imzalanan protokol doğrultusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Dinçer Biçer ve Mühendislik Fakültesi akademik personeli katıldı.

22 Kasım tarihinde Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile ZBEÜ arasında imzalanan protokol doğrultusunda TPAO ile birlikte geliştirilecek iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıda teknik ve danışmanlık desteği için Üniversite bünyesinde bilim kurulu oluşturuldu.

Toplantıda, Azerbaycan üniversiteleri ile ortak yapılacak projeler, çalıştaylar, ileri uygulamalar, yüksek lisans-doktora, ortak programlar, TPAO-OTC ile ortak projeler başlıkları değerlendirildi. Toplantı sonunda önümüzdeki hafta Azerbaycan Üniversitelerinin katılımı ile çevrimiçi ortak bir görüşme gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.