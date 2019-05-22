Protokol üyeleri curling branşı ile tanıştı

Dr. Mustafa Çufalı ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, sporcu fabrikasında floor curling antrenmanını ziyaret ederek atış denemelerinde bulundu.

Zonguldak'ta Fener'de kapalı tribünlerin altında yer alan curling pisti bünyesinde yeni sporcuları kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle yeni bir branş olmasına rağmen curling antrenörü Mustafa Demir yönetiminde yaygın bir hale getirildi. Floor curling yönetiminde tahta zeminde eğitimlerini veren Demir, sporcuların daha da kendileri geliştirmesinin ardından buzun üstüne çıkaracak. Kısa zaman içerisinde sporcularıyla birlikte katıldığı floor curling branşında madalyalarla dönen Mustafa Demir, aynı başarıyı buzun üstünde de almayı hedefliyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Mustafa Çufalı ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, sporcu fabrikasında floor curling antrenmanını ziyaret ederek curling antrenörü Mustafa Demir'den bilgiler aldı.

ArdındanMilli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Mustafa Çufalı ve Zonguldal Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel floor curling denemeleri yaparak bir birinden güzel atışlara imzalarını attılar. Öte yandan atışların sonunda ise protokol üyeleri ve sporcular hatıra fotoğraflı çektirdi.