Protokol ve Devrekli muhtarlar iftar yemeğinde bir araya geldi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından Yaşam Park'ta düzenlenen iftar yemeğinde protokol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi. Organize edilen iftar yemeğinde davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Muhterem Benli,” Her yıl Ramazan ayı içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimize uzaktan yakından iştirak eden tüm misafirlerimize yakın alakalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm İslam aleminin Ramazan ayı'nı tebrik ediyorum” dedi.

Düzenlenen iftar programına; Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan, İl Genel Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı