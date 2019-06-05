Protokolden bayram ziyareti

Çaycuma Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy ile Şırnak'ta şehit düşen Emrah Karakuş'un ailesini bayram münasebetiyle ziyaret etti.

Ayrıca yol denetimi yapan jandarma ile polis ekiplerinin ve vatandaşların da bayramını kutlayan Çaycuma Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy'dan oluşan protokol, trafikle ilgili vatandaşı ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.