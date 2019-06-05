İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Protokolden bayram ziyareti

Çaycuma ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ailelerine ziyaret gerçekleşti.

Çaycuma Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy ile Şırnak'ta şehit düşen Emrah Karakuş'un ailesini bayram münasebetiyle ziyaret etti.


Ayrıca yol denetimi yapan jandarma ile polis ekiplerinin ve vatandaşların da bayramını kutlayan Çaycuma Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy'dan oluşan protokol, trafikle ilgili vatandaşı ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.