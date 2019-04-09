İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Şenel göreve başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’ne atanan Psikiyatri Uzm.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne atanan Psikiyatri Uzm. Dr. Başak Şenel hasta kabulüne başladı.


Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde değişik branşlarda ki uzman doktor sayısı her geçen gün artıyor. Hastaneye son olarak atanan Psikiyatri Uzm. Dr. Başak Şenel'de görevine başladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İngilizce bölümünden mezun olan Uzm. Dr. Şenel, 2014-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda okudu. 2010-1019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim doktorluğu (MD-PhD) bütünleşik doktora programı, temel nörolojik bilimler doktorasını tamamlayan Uzm. Dr. Başak Şenel, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.