Psikiyatri Uzmanı Dr. Şenel göreve başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ne atanan Psikiyatri Uzm. Dr. Başak Şenel hasta kabulüne başladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde değişik branşlarda ki uzman doktor sayısı her geçen gün artıyor. Hastaneye son olarak atanan Psikiyatri Uzm. Dr. Başak Şenel'de görevine başladı. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İngilizce bölümünden mezun olan Uzm. Dr. Şenel, 2014-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda okudu. 2010-1019 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim doktorluğu (MD-PhD) bütünleşik doktora programı, temel nörolojik bilimler doktorasını tamamlayan Uzm. Dr. Başak Şenel, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne atandı.