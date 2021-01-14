Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın intihar girişiminde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan 1 kişi intihar girişiminde bulundu.

Olay, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre psikolojik rahatsızlığı bulunan ve ilaçlarını almadığı öğrenilen Ş. S. eline bıçak aldıktan sonra balkona çıkarak intihar edeceğini söylemesi üzerine ailesi 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Ş. S.'yi ikna etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ş. S. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.