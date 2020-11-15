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Psikolojik sorunları olan kadın 2'nci kattan atladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 3 çocuk annesi kadın, evinin ikinci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 3 çocuk annesi kadın, evinin ikinci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Kozluçay köyü Erenler Mahallesinde ikamet eden (40) yaşındaki 3 çocuk annesi H.K., girdiği bunalım neticesinde evinin ikinci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Beton zemine düşen kadını gören vatandaşlar, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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