İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT dağıtım ve toplama merkez müdürlüğü yeni yerinde hizmet verecek

PTT Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü yenilenen yeni yerinde hizmet vermeye başladı.


1 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçici işyerinde hizmet vermeye başlayan, Kilimli, Kozlu ve Zonguldak bölgelerinin posta dağıtım hizmetlerinin yürütüldüğü Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü 11 Mart 2019 tarihi itibariyle Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yeni PTT konseptiyle tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan PTT Başmüdürlüğünün giriş katında hizmet vermeye başladı.


Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkez Müdürlüğünün Soğuksu'da bulunan yeni yerinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte şehir merkezi dışında, hal binası bölgesine gitmek zorunda kalan müşterilerimize; dağıtım hizmetleriyle ilgili tüm iş ve işlemler daha kısa sürede ve kaliteli olarak sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.