PTT önünde şifre kuyruğu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ardından vatandaşlar caddelere, sokaklara, banka ve marketlere akın etti, bin TL'lik yardım parası için PTT önünde kuyruk oluşturdu.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ereğlili vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen cadde ve sokaklara akın etti. ‘Evde Kal' çağrılarını unutup, maskelerini takan vatandaşların banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 4 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların, kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadı. Vatandaşlar özellikle bin TL'lik yardım parası ve e-devlet şifresini alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önünde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar sıranın kendisine gelip işlemini yaptırabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığının görülmesi üzerine yoğunluk yaşanan banka ve PTT önünde polis ekibi görevlendirildi. Vatandaşlar banka ve PTT'de olduğu gibi marketlerin önlerinde de alışveriş yapabilmek için kuyrukta bekledi. İlçe halkının sahil ve parklarda ise gezinti amaçlı yoğunluk göstermediği gözlendi.

Kdz. Ereğli ilçe merkezinde pazar yerine giden yolların çift girişten kapanması nedeniyle PTT kavşağında ve Meydanbaşı Caddesi üzerinde yoğunluk yaşandı. Araç trafiği yoğunluğu nedeniyle zaman zaman İbrahim Efe Caddesi'nde de trafik kilitlendi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gün boyu hem bankalar hem de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir çaba gösterdi.