Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle eğitim düzenlendi

Zonguldak'ta Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle eğitim verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 10-16 Mart 2019 tarihleri arasında Pulmoner Rehabilitasyon haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye kronik Havayolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol İl Kurulu Üyeleri ve Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinde tedavi görün hastalara teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Eğitim Salonunda Düzenlenen Eğitime Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu, Uzun Mehmet Göğüs ve meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Abdullah Bircan, Hastane Müdürü Hüseyin Kermen, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Türkiye Kronik Havayolu Hastalıklarını önleme ve kontrol İl kurulu Üyeleri, Sağlık personelleri ve hastanede tedavi gören hastalar katıldılar.

Düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Sarıkaya yapmış olduğu sunumda şöyle dedi:

“Pulmoner Rehabilitasyon sisteminde görülen hastalıklar nedeniyle kısa süreli veya kalıcı solunum sıkıntısı olan hastaların nefes darlığını azaltmak, fiziksel kapasitesini artırmak ve sonuç olarak genel iyilik halini geliştirmek amacıyla uygulanan kapsamlı, multidisipliner tedavi yaklaşımları bütünüdür. Yeterli tıbbi tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz toleransı azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlama gözlenen kronik solunum hastalığı olan olgularda Pulmoner Rehabilitasyon ihtiyacı vardır. Kronik akciğer hastalıkları içinde en sık görülen hastalık olan KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) Pulmoner Rehabilatsyon faydalı etkileri birçok bilimsel araştırma ile ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda, hastaların hastanede yatış süresi ve sayısının, acile başvurma ih0tiyacının azaldığı, depresyon ve anksiyetenin gerilediği ve yaşam sürelerinin uzadığı belirlenmiştir. Pulmoner Rehabilatsyon çok yönlü bir tedavidir. Bu programın içinde hasktanın bilgilendirilmesi ve eğitimi, sigara bıraktırma, beslenme önerileri ve desteği, psikososyal destek, ilaç ve oksijen tedavisinin düzenlenmesi, solunum egzersizleri, solunum yollarında biriken sekresyonların atılması ve çeşitli egzersiz uygulamaları bulunmaktadır. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalara hizmet etmek üzere ünitemiz bulunmaktadır. Mart 20128 tarihinde hasta almaya başladığımız ünitemizden hem yatan hem de ayaktan hastalar yararlanabilmektedir. Diğer bölümlerden yönlendirilen ve kliniğimize başvuran hastalar 4-8 hafta süreyle hafta da 3-5 gün tedaviye alınmaktadır. Bu Ünitede sadece akciğer hastalıkları değil kardiyak hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve birçok kas-iskelet sistemi hastalığı nedeniyle fizik performansı azalmış hasta tedavi edilebilmektedir. Üniteden daha fazla sayıda hastanın yararlanabilmesi için geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Pulmoner Rehabilitasyon farkındalığının hem hasta hem de sağlık çalışanları yönünden artırılması çok önemlidir. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinin Pulmoner Rehabilitasyon haftası nedeniyle düzenledikleri bu etkinliğin de çok faydalı olacağını düşünmekteyim.”

Öte yandan düzenlenen eğitimde Atatürk Devlet Hastanesinde Fizyoterapist olarak görev yapan Salim Özenoğlu da, hastanede yatan hastalara ve katılımcılara doğru nefes alma teknikleri, solunum egzersizleri, bronşiyal hijyen teknikleri konularında teorik ve uygulamalı olarak geniş kapsamlı olarak bilgilendirme de bulundu.