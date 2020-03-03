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Radyocu İlknur Turt'un baba acısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yayın yapan Ereğli FM Sorumlu Müdürü ve Radyo Programcısı İlknur Turt’un babası hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yayın yapan Ereğli FM Sorumlu Müdürü ve Radyo Programcısı İlknur Turt'un babası hayatını kaybetti.


Rahatsızlığı nedeniyle bir 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören İlknur Turt'un 78 yaşındaki babası Mahmut Turt, hayatını kaybetti.


Merhum Mahmut Turt için 4 Mart 2020 Çarşamba günü Öğle Namazı sonrasında Meydanbaşı Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Merhum Turt daha sonra şehir mezarlığında defnedilecek.

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