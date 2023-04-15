Rahim içi tümörlerin temizlenmesi yeni teknolojilerin kullanıldığı ameliyatlarla kolaylaşıyor

Dr. Adile Yeşim Akdemir, bölgede ilk kez kullanmaya başladıkları mekanik intrauterin morselatör cerrahisiyle myom ve polip gibi tümörlerin rahim içinde parçalanarak temizlenebildiğini açıkladı. Akdemir, bu cerrahi ile günübirlik yapılan ameliyatlar sonrası hastanın normal yaşamına kolaylıkla dönebildiğini ifade etti.

Dr. Adile Yeşim Akdemir, rahim içinde oluşabilen myom ve polip gibi tümörlerin geleneksel histeroskopi yöntemleriyle yapılabilmesinin yanında hastanede ve bölgede ilk defa mekanik intrauterin morselatör cerrahisini kullandıklarını açıkladı. Geleneksel standart yöntemin yanı sıra mekanik intrauterin morselatör cerrahisinin daha konforlu ve ameliyat sırasında cerrahın konfor alanını genişlettiğine dikkat çeken Yeşim Akdemir, şöyle dedi:

“Histeroskopi günümüzde bizim rahim içi myom ve polip gibi patolojilerin operasyonunda altın standart ameliyat moderitesi olarak kabul edilmekte. Özellikle doğurganlık çağındaki hastalarda bu ameliyatları yaparken rahim iç ve rahim dışı bölümlere zarar vermeden bu ameliyatları yapmak istemekteyiz. Biz de bu amaçla merkezimizde ve bölgemizde ilk defa mekanik intrauterin morselatör cerrahisi kullanarak, hastamıza ağrı ve yoğun vajinal kanamaya sebep olan rahim içi myomunu başarı ile ameliyat ettik. Mekanik intrauterin morselatör cerrahisinin, diğer konvansiyonel histeroskopiye göre avantajları şöyle sıralanabilir. Özellikle biz bu cerrahide elektrik enerjisi kullanmıyoruz. Bu sebeple ameliyat sırasında rahim içi delinmesi yada ameliyat sonrası oluşabilecek rahim içi yapışıklık gibi komplikasyonların oranları çok düşüktür. Morselasyon yani parçalama sırasında kesilen parçalar anında cihaz tarafından vakumlandığından, özellikle kanser riski taşıyabilecek rahim içi myom ve poliplerde rahim içinde kalma olasılığı kesinlikle yoktur. Aynı zamanda bu parçalar cerrahi sırasında cerrahi alandan uzaklaştırıldığında cerrahın görüş alanı artmakta ve çok daha emniyetli bir şekilde ameliyatımızı tamamlayabilmekteyiz.”

“Hastalar operasyon sonrası daha az ağrı hissediyor”

Geleneksel yöntemlerde rahim içindeki büyük myom parçaları çıkartılırken aynı yöntemin tekrarlandığını ancak mekanik intrauterin morselatör cerrahisinde ise çıkartılacak parçaların aynı anda vakumlanarak temizlendiğini anlatan Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konvansiyonel histeroskoplarda özellikle büyük myom parçaları çıkartılırken defalayan sayılarda histeroskop ile rahim içine girilerek bu parçaları çıkış yapmak suretiyle uzaklaştırmaktayız. Fakat mekanik intrauterin morselatörde aynı esnada parçalar vakumlandığından böyle bir müdahaleye gerek kalmamaktadır. Böylece ameliyat süresi ve anestezi süresi çok kısalmaktadır. Aynı zamanda bu durumda operasyon sonrası dönemde çok daha az ağrı hissetmektedirler. Hastalarımızın hastanede kalış süreleri azalmakta ve konforu da üst seviyede tutulmaktadır. Bu cerrahiyi gerçekleştiriyoruz. Günübirlik cerrahiler kanamanın az olduğu, hastanın da konforunun üst planda olduğu cerrahiler, dolayısıyla hastalarımızın ilgisi de var. Her zaman hastalarımızın ve biz cerrahların da tercih ettiği bir yöntem dolayısıyla ameliyatlarımızı sıkça yapıyoruz. Hastalarımızın taburculuk süreleri yine günübirlik işlemler, hastalar çok daha az ağrı hissettikleri için hastanede kalış süreleri çok daha az oluyor. Eve gittiklerinde de hemen işlerine dönebiliyorlar. Bu gibi avantajları var.”