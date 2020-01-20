'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rakip oyuncuları teselli ettiler, tribünlere koştular

Sarayspor, Fair-Play hareketi göstererek göz yaşları içinde kalan Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak tebrik etti.


Zonguldak'ta U-14 Ligi finalinde Sarayspor, Zonguldak Kömürspor'u 4-2 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından bir tarafta sevinç olurken bir tarafta üzüntüye boğuldu. Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların göz yaşlarına hakim olamayarak yerde kaldı. Saraysporlu teknik heyet ve futbolcular Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları yerden kaldırarak teselli etti. Ardından iki takım oyuncuları tribünlere koşarak kendilerine destek veren seyircileri alkışladı. Sarayspor'un bu Fair Play hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.