Rakiplerini devirdiler 21 madalya kazandılar

Zonguldak'ta yapılan minikler arası taekwondo il birinciliği müsabakaların da Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve Geliksporlu taekwonducular 21 madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okullar arası Minikler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Milli antrenör Emrah Demir'in çalıştırmış olduğu Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve Geliksporlu taekwonducular şampiyona da madalyaları silip süpürdü.Kilimli Halk Eğitim Merkezi ve Geliksporlu taekwonducular şampiyona da 21 madalya kazanarak bu madalyaların 11 altın, 5 Gümüş ve 5 bronz madalyadan oluştu.

Müsabakalarda Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Emir İris, Mehmet Koşmak, Berranaz Şişik, Ali Turhan Çetin, Baran Kayış, Yayla Ortaokulu'ndan Eren Geniş, Aras Berk Varol, Mert Bora Varol, İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'ndan Livanur Duran, Gazi Ortaokulu'ndan Nisanur Bıçakcı, İmam Hatip Ortaokulu'ndan Yusuf Taşdelen, Şehit Gökhan Esen Ortaokulu'ndan Ömer Tasmacı, Gelik Ayiçi 100. Yıl Ortaokulu'ndan Yaren Karademir, Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Atilla Koç, Zeynep Nehir Demiro, Çatalağzı Işıkveren Ortaokulu'ndan Merve Toptan, Elif Suden Toptan, Hacer Merve Nehir Aslan, Arda Toptan, Şevval Toptan, Ziya Gökalp Ortaokulu'ndan Hazal Bekar olmak üzere 21 sporcu boy gösterdi.