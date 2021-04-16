Ramazan ayının ilk Cuma Namazı'nda camiler doldu

Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk Cuma Namazı öncesinde camide yer kalmayınca vatandaşlar cadde ortasına karton sererek ibadetlerini yerine getirdi.

Zonguldak'ta Yeni Camii'de Ramazan'ın ilk Cuma namazı öncesinde yoğunluk yaşandı. Namaza giden vatandaşlar camide yer kalmayınca cadde ortasına karton sererek ibadetlerini yerine getirdi. Öte yandan bazı otomobil sürücüleri ise namaz kılan vatandaşlara engel olmamak için araçlarını yol kenarına çekerek bekledi. Cuma namazının sona ermesinin ardından vatandaşlar kartonlarını alarak camiden ayrıldı.