Ramazan Çelik "Devrek Türküsü" için kamera karşısına geçti

Hareketli türkülerin sevilen sanatçısı Ramazan Çelik Devrek'te klip çekti.

Hareketli türkülerin sevilen sanatçıları arasında yer alan Ramazan Çelik” Devrek Türküsü” adı altında ilçenin çeşitli yerlerinde hareketli türkünün içeriğini anlatan klip çekimleri gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Hüseyin Canayakın'ın yaptığı çekimlerde, Devrek'in dünyaca ünlü bastonu ve simidinin tanıtımı yapıldı. Devrek'in hakim tepesinde başlayan ve şehir merkezinin çeşitli yerlerinde devam eden çekimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Gerçekleştirilen klip çekimleri hakkında konuşan Ramazan Çelik,” Söz ve müziği Sadik Karaca'ya ait olan ve uzun çalışmalar sonucunda hayata geçirilen şarkımızı klip ile taçlandırmak istedik bunu yaparken de Devrek'in simidi ve dünyaca ünlü bastonunun da klipimizde tanıtarak ilçemize katkı vermeye çalıştık umarım bunda da başarılı olmuşuzdur. Takdiri değerli izleyicilerimize bırakıyor, klip çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.