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Ramazan neşesi 67 Burda AVM'de

Esas 67 Burda AVM, on bir ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.


Esas 67 Burda AVM, Ramazan ayının ruhunu, birbirinden keyifli etkinliklerle ziyaretçilerine karşısında çıkıyor. Esas 67 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu saat 19.00'da gerçekleştireceği etkinliklerle Ramazan ayının bereket ve huzurunu ziyaretçileri ile karşılayacak. Mehteran gösterisinden, Hacivat-Karagöz oyununa, çocuk etkinliklerinden, ebru sanatı ve geleneksel Osmanlı macunu dağıtımına kadar birbirinden keyifli Ramazan etkinliklerini Esas 67 Burda AVM, ziyaretçileri ile buluşturuyor.

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