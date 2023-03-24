Ramazan şenlikleri başladı

Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi tarafından Ramazan ayı çerçevesinde bu yıl ikinci düzenlenen Ramazan şenlikleri Uzunmehmet camiinde başladı.

Ramazan şenliklerine vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Uzunmehmet camiinin ev sahipliğinde gerçekleşen şenliklerin ilk gününde Hacıvat ve Karagöz, Aşık ile Maşuk sahne aldı.

Hacıvat, Karagöz, Aşık ile Maşuk çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ardından çocuklar için masal çadırı kuruldu. Çadırın içerisinde çocuklara masal anlatıldı.

Programın son bölümünde ise Zonguldak Belediyesi tarafından çocuklara pamuk şeker, patlak mısır ve şerbet ikramımda bunuldu.

Ramazan şenlikleri Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi günleri Uzunmehmet camiinin ev sahipliğinde devam edecek.