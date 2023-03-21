Ramazan'da çupra ve somona rağbet bekleniyor

Zonguldak'ta balıkçı Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında vatandaşların somon ve çupraya rağbet beklediklerini söyledi.

Zonguldak'ta Ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşlar balıklara ilgi göstermeye devam ediyor. Tezgahlarda, somonun kilosu 140 TL, istavritin 100 TL, mezgitin 70 TL, çupra 75 TL ve kilosu 50 TL'den alıcı buluyor. Esnaf Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında vatandaşların, somon ve çuprayı tercih edebileceğini söyleyerek, “Öncelikle bütün Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Bizde her gün balık var. Balık sezonunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan ayında insanların damak tadı nasıl olur bilemiyorum. Bizde her gün taze balık var. Mevsimin son gününe kadar istavrit, mezgit var. Somon olsun, çupra olsun insanlar bunu tercih ediyor. Levrek balığımız da var. Herkesin damak tadı başka” dedi.

Sezonun bol geçtiğini ifade eden Beybeyoğlu, “Sezon bu sene bol geçti. Palamut balığı çok bol oldu. Bu sene Türkiye'ye Zonguldak baktı. Hamsi çok olmadı. Beklediğimizden az oldu. Onların dışında mezgit, istavrit her zaman var” diye konuştu.