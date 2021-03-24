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Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi, kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. 67 DD 591 plakalı Opel marka aracın sürücüsü Yüksel K. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Kazada araç sürücüsü Yüksel K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracı tekerleklerinin üzerine çevirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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