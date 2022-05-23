Rehber Öğretmen Psikolojik Danışmanlar eğitim semineri başladı

Zonguldak'ta hizmet veren rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara yönelik düzenlenen ve 3 gün sürecek olan eğitim seminerinin açılış programı ve 1. gün oturumu Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve şehirde görev yapan PDR öğretmenleri katıldı.

Etkinliğin birinci günündeki ilk sunum Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat İnce tarafından ‘İletişim-Karar Verme ve Problem Çözme Becerileri' başlığıyla yapıldı. Ardından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD. Başkanı Doç. Dr. Okan Bilgin ‘Psikolojik Sağlamlık' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Eğitim seminerinin ikinci gününde Dr. Öğr. Üyesi Çağla Karademir'in ‘Ergenlerde ve Gençlerde Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri' başlığıyla sunum yapması planlanırken, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra Ünlü Kaynakçı'nın ise ‘Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas' üzerine bilgiler verecek.

Etkinliğin son gününde de Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Akçıl ‘ Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele konusunu, Doç. Dr. Birsen Şahan da ‘Tüm Boyutlarıyla İntihar' başlığını anlatacak.

3 gün sürecek olan ve yoğun ilgi gösterilen eğitim seminerinin ilk günü yüz yüze gerçekleşirken, ikinci ve üçüncü gün online devam edecek olan seminere aynı ilginin gösterilmesi bekleniyor.