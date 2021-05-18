Rektör Çufalı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Dr. Mustafa Çufalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Mustafa Çufalı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan destansı mücadelenin başlangıcı olduğunu ifade ederek “19 Mayıs 1919 Aziz Milletimizin özgürlük ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı Samsun'dan başlatılan destansı bir uyanışı, istiklal uğruna her şeyi göze aldığını ispatlayan muazzam bir stratejik dirilişi, milli mücadelemizin başlangıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarının örüldüğü en kıymetli günlerden biridir. Tam 102 yıl önce vatanımızın dört bir yanı düşman işgali altındayken ülkenin geleceği ve milletin menfaati için bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği bu tarih Türk milletinin kurtuluş müjdesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesi, geleceğin teminatı gençlere duyulan güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak gençlerimizi topluma faydalı, araştıran, girişimci, üreten ve paylaşan bir nesil olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize güveniyor, bu uğurda her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençlerimizin ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.