Rektör Çufalı 2019-2020 akademik yılı nedeniyle mesaj yayımladı

Dr. Mustafa Çufalı'nın 2019-2020 Akademik Yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Mustafa Çufalı yayımladığı mesajda “Kurulduğu ilk günden bugüne ülkemizin ve bölge insanının ihtiyaçlarına yönelik yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği projelerle Batı Karadeniz Bölgesinin kalkınmasında öncü bir eğitim kurumu olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çözüm odaklı ve nitelikli akademik altyapısıyla ülkesini ve milletini seven, evrensel değerlere duyarlı, eleştirel bakış açısına sahip, analitik düşünen, özgün ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

"Gelecek Burada Şekillenir" sloganıyla, 14 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı ve 32 Araştırma Merkezinden oluşan, çevre dostu yemyeşil kampüslerinde 40 bin öğrencimize, 3 bine yaklaşan akademik ve idari personeliyle evrensel düzeyde eğitim veren Üniversitemiz yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşamaktadır.

Gerek ulusal gerek uluslararası çerçevede bilimde, sporda, sanatta ve sağlıkta birçok başarı elde eden Üniversitemizin yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken ortak arzusu; ülkemizde birlik, beraberlik içerisinde, başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 Akademik Yılı'nın öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni eder; başarılar dilerim” şeklinde konuştu.