Rektör Çufalı, Ağbal ile bir araya geldi

Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı ziyaret etti.

Dr. Mustafa Çufalı, beraberinde Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Çufalı, Başkan Naci Ağbal'a, üniversitenin genel durumu, gelişimi ve sürdürülen yatırım projeleri hakkında bilgiler verdi. Görüşmede ayrıca, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin mali ve personel durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak üniversitenin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda talepler dile getirildi.

Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a teşekkür ederek, ziyaret anısı olarak Devrek bastonu hediye etti.