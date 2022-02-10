Rektör Çufalı Alaplı MYO'da

Dr. Mustafa Çufalı, Alaplı MYO kampüsünü ziyaret etti.

Sözlerine köklü mazisiyle Alaplı MYO'nun Türkiye'nin sayılı Meslek Yüksekokullarından biri olduğunu belirterek başlayan Rektör Çufalı, kampüs içindeki atölye, laboratuvar, yurt, sosyal ve sportif imkanların bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni akademik dönem öncesi MYO binası ve laboratuvarlarında incelemelerde bulunan Prof. Dr. Çufalı akademik personelle de bir toplantı gerçekleştirdi. Mesleki ve teknik eğitimin öneminden bahseden Rektör Çufalı, pandemi sürecinde ve devamında yüz yüze eğitimi başarıyla uygulayan başta Alaplı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak olmak üzere tüm akademik ve idari personeli tebrik ederek yeni akademik dönemde başarılar diledi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.