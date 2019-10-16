Rektör Çufalı, Çanakcılar Şirketler Grubu ve Gökçebey Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

Dr. Mustafa Çufalı, Gökçebey ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Çanakcılar Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Çanakcı'nın misafiri olan Prof. Dr. Çufalı'ya, Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Gökçebey MMÇ Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer ve Üniversitemiz Genel Sekreteri Hayri Bulazar eşlik ettiler. Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği görüşmede, Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu ve geleceğine ilişkin hususlar görüşüldü.

Ziyaretin ardından Rektör Çufalı ve beraberindeki heyet tarafından Gökçebey Mithat Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulunun yeni kampüs alanı olarak değerlendirilebilecek bölgelerde incelemelerde bulunuldu. Yapılan değerlendirme gezisinde Rektör Çufalı, merkez ve ilçe kampüslerinin fiziki imkanlarını geliştirmek adına sürekli bir yenilenme çalışması içerisinde olduklarının altını çizerek “Gökçebey kampüsümüzü gerek öğrenci sayısı ve program çeşitliliği bakımından gerekse fiziki ortamını yenileme bağlamında daha ileri seviyelere taşımak adına bir dizi ziyarette bulunduk. Gökçebey Kaymakamlığı ve Belediyesi ile birlikte ileri ki dönemlerde yapılabilecek çalışmaları yerinde inceleme fırsatımız oldu. Hayırsever iş insanı Mithat Çanakcı başta olmak üzere yürüttüğümüz çalışmalara destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemenin ardından BEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Genel Sekreter Hayri Bulazar, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.