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Rektör Çufalı, Devlet Konservatuvarını ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çufalı, akademik birim ziyaretleri kapsamında Devlet Konservatuvarı binasını gezerek incelemelerde bulundu.


Konservatuvarda yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette Rektör Çufalı, Konservatuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Kömürcü'den akademik ve sanatsal faaliyetler, fiziki yapılanma, araştırma projeleri gibi pek çok konu hakkında bilgi aldı. Derslikler, akademik ve idari birimlerinde incelendiği ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Prof. Dr. Seyfullah Kara, Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak ve Genel Sekreter Hayri Bulazar da hazır bulundu.


Üniversite genelinde akademik birim ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Çufalı, girişimci ve yenilikçi bir üniversite endeksinde yeni akademik yılda öğrencileri daha iyi koşullarda ağırlamak adına tüm kampüslerde iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini, yeni bölümler ve yeni fırsatlar ile 2020-2021 akademik yılına hazırlandıklarını söyledi.

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