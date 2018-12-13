Rektör Çufalı Gökçebey Kampüsünde incelemelerde bulundu

Dr. Mustafa Çufalı, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği'nin davetlisi olarak ilçeyi ziyaret etti.

Prof. Dr. Çufalı, ziyarette ilk olarak Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Çanakcılar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Çanakçı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ceren Efe, Dernek Başkanı Sevgi Kurtoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Usluoğlu ile kahvaltılı toplantıya katıldı. Görüşmede Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu ve Gökçebey kampüsü ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Rektör Çufalı, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak tüm yerleşkelerimizin şartlarını iyileştirmek, öğrencilerimizin ve personelimizin akademik, sosyal, fiziki, sanatsal, sportif olanaklarını geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Gökçebey ilçesi de bizim özel olarak gelişimini takip ettiğimiz, imkânlarını zenginleştirme projeleri geliştirdiğimiz yerleşkelerimizden bir tanesidir.” şeklinde konuştu.

Meslek Yüksekokulunun sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının ardından Prof. Dr. Çufalı ve beraberindekiler ilerleyen dönemlerde Gökçebey ilçesine yeni yapılabilecek kampüs alanları için ön incelemede bulundular. Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ve hayırsever iş insanı Mithat Çanakçı, Gökçebey ilçesini tercih eden öğrenciler için fiziki olanakları en yüksek standartlarda hazırlanmış bir yeni yerleşkenin planlanması adına çalışmalar yürüteceklerini belirterek ziyaretleri dolayısıyla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ettiler.