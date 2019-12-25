İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çufalı, İstanbul'da 2019 Fuat Sezgin yılı kapanış törenine katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katıldı.


Törene Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, ‘Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin resmi açılışının da yapıldığı törenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.


İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan da törende, katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.


6 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı genelgeyle ilan edilen ve bu kapsamda ülke genelinde toplam 890 etkinliğin düzenlendiği 2019 Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde de yıl boyunca çok sayıda panel, konferans, söyleşi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserlerini okuma etkinlikleri ve belgesel izletileri gerçekleştirildi.


2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. Seyfullah Kara eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.