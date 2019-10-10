İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çufalı, Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti

BEÜ Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çufalı, T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap'ın da eşlik ettiği ziyarette, Rektör Çufalı, Bakan Koca'ya, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin mevcut durumu, faaliyetleri ve yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında, sağlık kampüsünün bölge ve Zonguldak'taki hizmetleri, projeleri, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakların kullanımı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sağlık alanındaki yenilikleri ve atılımlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.


Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Rektör Çufalı, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak genelinde büyük bir nüfusa nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin, gerek sağlıkta gerekse eğitim ve bilim alanında bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı önemsediklerini belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette, ilimizdeki ve üniversite hastanemizdeki sağlık hizmetlerini Bakanımız ile paylaştık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak; ülkemizin, bölgemizin, Zonguldak'ımızın ihtiyacı olan hizmetleri bilimsel olarak sunmanın ve gerçekleştirmenin gayreti ve amacı içindeyiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.