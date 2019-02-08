Rektör Çufalı, Teknokent törenine katıldı

Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, ODTÜ Teknokent açılışına katıldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, rektörler ve davetliler katıldı.

Teknokent açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sanayi işbirliğinin daha üst seviyelere taşınması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekâya kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Şayet biz bunu beceremezsek zorunlu olarak ipin ucu başka birilerinin eline geçecektir. Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak teknolojiye hâkim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Üniversitelerimizle birlikte yapacak çok işimiz bulunuyor. Bu alanda daha kapsamlı adımlar atmakta kararlıyız. YÖK'ün attığı adımları bu reformların bir öncüsü olarak kabul ediyorum. Tıp, mühendislik ve hukuk gibi temel alanlarda eğitim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin reformlarımız çok daha acildir. Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim daha hızlı hareket etmemiz şart. Madem çocuklarımız dijital bir dünyaya gözlerini açıyor, biz de buna göre hazırlık yapacağız. Üniversitelerimiz eğitim-öğretim faaliyetleriyle bu sürecin öncüsü olmalıdır. Üniversitelerimizi en yetkin şekilde kullanmalıyız.”

Konuşmaların ardından ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı tarafından kesilerek hizmete açıldı.