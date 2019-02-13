Rektör Çufalı, Uluslararsı öğrencilerle yemekte buluştu

Dr. Mustafa Çufalı, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen akşam yemeğinde uluslararası öğrencilerle buluştu.

Üniversite Konukevi'nde gerçekleşen yemeğe, Rektör Yardımcıları, TÖMER akademik ve idari personeli de katıldı. Rektör Çufalı, yemekte, öğrencilerle karşılıklı sohbet etti, onların sorunlarını dinledi. Yemeğin ardından konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Uluslararası öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak uluslararasılaşma önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda kapılarını dünyaya açan üniversitemizde, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin eğitimlerinde üniversitemizi tercih etmeleri bizleri onurlandırmaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenci sayısında her sene gerçekleşen artış, üniversitemizi uluslararası anlamda görünür kılmaktadır. Öğrencilerimizi, eğitim ve öğretim hayatları boyunca üniversitemizde ve şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.