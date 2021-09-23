Rektör Çufalı: “Üst düzey çalışmalar bekliyorum”

Dr. Mustafa Çufalı 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı öncesi Ereğli Eğitim Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı öncesi Ereğli Eğitim Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, eğitim öğretim yılı öncesi yapılan hazırlıklar hakkında Çufalı'ya bilgi vererek eğitim fakültesinin yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı öğretim üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirerek sorunlarını dinledi. Toplantıda bu dönemde yapılacak uygulamalar hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

“Salgın döneminin ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Bizlerin her şartta eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getirmek için hazırlıklı olmalıyız. Özellikle uzaktan eğitimde dijital materyal üretmeye gayret etmeliyiz. Projeler konusunda özel bir gayret göstermemiz ve Üniversite olarak projeler konusunda üst sıralarda yer almamız lazım. Rektörlük olarak proje yapacak bütün arkadaşlarımız için her türlü imkânı sunmaya hazırız. Ulusal ve uluslararası projelerde öğrenci ve akademisyenlerimizi destekleyerek üniversitemizi hak ettiği yerlere taşımamız gerekir. Ereğli Eğitim Fakültesi'nin böyle bir potansiyeli var. Yaptığınız çalışmalardan dolayı başta dekanımız Prof. Dr. Soner Yavuz'u ve diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ereğli Eğitim Fakültesi ve akademisyenlerinden potansiyellerini kullanarak daha üst düzey çalışmalar bekliyorum.” Dedi.

Rektör Çufalı, toplantı çıkışında Erasmus kapsamında Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim görmek amacıyla İspanya'dan gelen Romeo Molino Javier ve Gloria Montez Perez isimli öğrenciler ile sohbet etti.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Canan Tunç Şahin, öğrencilerin burada alacakları eğitimleri konusunda Çufalı'ya bilgiler verdi.