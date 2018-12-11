Rektör Çufalı, yeni kütüphane binasında incelemelerde bulundu

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, beraberinde Genel Sekreter Hayri Bulazar ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Demir ile birlikte, Farabi kampüsünde yakın zamanda faaliyete geçecek olan yeni kütüphane binasında incelemelerde bulundu. Rektör ve beraberindeki heyet, çalışmalarda gelinen son noktayı yerinde görüp inşaat sürecini hakkında bilgi edindiler. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kütüphanesinin Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacağını belirten Çufalı, “Bu proje üniversitemiz için çok önemli. Bu binanın açılmasıyla birlikte hem oturma kapasitemiz hem de kitap arşivleme kapasitemiz artacak. Süreli yayınları daha geniş sergileme imkânı bulacağız. 7 gün 24 saat açık canlı bir kütüphane olmaya da devam edeceğiz. Şu anda yapımı devam eden kütüphanemiz tamamlandığında öğrencilerimiz çok nitelikli bir kütüphane alt yapısı ile eğitim ve öğretime devam edecekler. Kütüphanemiz bilgisayar, internet ve kitap anlamında Türkiye'nin ve Batı Karadeniz Bölgesi'nin en iyi alt yapısına sahip üniversitelerden biri olmak için çalışmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Kitap ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturacak olan yeni kütüphane, 5 bin metrekare alana sahip ve 3 kattan oluşacak, 170 bin kitap koleksiyonuna ev sahipliği yapacak ve 638 kişilik oturma kapasiteli olacak. Zonguldak'taki okuma oranına da önemli katkılarda bulunacak olan kütüphanede kullanıcılar için her türlü ergonomik yapı düşünülerek planlama yapıldı. Her kesimden okuyucunun ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olması amaçlanan yeni kütüphane, insanların hizmet alacağı, araştırmasını yapacağı, dersini çalışacağı şekilde tasarlandı. Hizmete girecek yeni bina 7 gün 24 saat açık olup, çorba, bookeye, kitap yıkama makinesi, selfCheck gibi birçok hizmetler aynı şekilde devam edecek.