Rektör Çufalı'dan ERDEMİR'e ziyaret

Dr. Mustafa Çufalı, Grizu-263'ün inanarak ve çok çalışarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu çalışmalarında sağladıkları desteklerden ötürü ana sponsor Ereğli Demir Çelik Fabrikalarını (ERDEMİR) ziyaret etti.

Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve Grizu-263 takım üyeleri de katıldı.

ERDEMİR'e süreçte verdikleri destek için teşekkür ederek sözlerine başlayan Dr. Mustafa Çufalı, üniversitede uzay alanında yapılan çalışmaların sürekliliğini vurguladı. Üniversite olarak öğrencilerin oluşturduğu takımların, uzay ve havacılık başta olmak üzere geniş alanlarda devam eden çalışmalarına desteklerinin devam edeceğini belirtti. Mühendislik Fakültesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü açıldığını ve bu bölümün açıldığı Türkiye'nin 11'inci, Batı Karadeniz Bölgesinin ise ilk devlet üniversitesi olunduğunu söyledi.

ERDEMİR'in Genel Müdürü Salih Cem Oral da, Grizu 263 takımının elde ettiği başarıdan duydukları mutluluğu dile getirerek başladı. Türkiye ve Zonguldak için tarihi bir olaya tanıklık edildiğine vurgu yaparak Grizu 263'ün başarı hikayesinde birlikte yer almanın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ve öğrencilerin bu anlamlı başarısı için Grizu-263 Uzay Takımını ve emeği geçenleri bir kez daha tebrik ederek, üstün başarılarının devamını dilediklerini ve ERDEMİR olarak Grizu-263'ün çalışmalarına katkı sağlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda öğrenciler küp uydu modelini Salih Cem Oral'a hediye etti.