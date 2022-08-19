Rektör Özölçer, emekliye ayrılan akademisyeni ağırladı

Dr. İsmail Hakkı Özölçer, emekliye ayrılan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Alper Özyiğit'i makamında ağırladı.

Bugün öğleden sonra makamda gerçekleşen görüşmede Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 28 yıllık görev süresi boyunca Üniversiteye vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Prof. Dr. Hamdi Alper Özyiğit'e teşekkür etti ve hayatının bundan sonraki döneminde sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür geçirmesini temenni etti. Özyiğit ise üniversite bünyesinde çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu bağın her zaman devam edeceğini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Rektör Özölçer, günün anısına gerek Mühendislik fakültesi gerekse üniversitede bulunduğu katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Özyiğit'e plaket takdim etti.