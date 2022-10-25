Rektör Özölçer, FEDEK üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akreditasyon sürecine başvuran bölümlerin faaliyetlerini değerlendirmek üzere üniversiteye gelen FEDEK üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) üyelerinin üç günlük değerlendirme sürecindeki gözlemlerini, öneri ve beklentilerini görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere, üniversitenin Senato Salonunda düzenlenen toplantıda Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcıları ve bazı Daire Başkanlarının da yer aldığı toplantıda akreditasyona başvuran Türk Dili Edebiyatı, Tarih ve Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinin başkanlarıyla, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Melih Geniş ile Dekan Yardımcıları ve Matematik Bölümü başkanıyla, bölümün bağlı bulunduğu Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir ve ilgili fakültenin Dekan Yardımcıları katıldı.

Toplantıda; bölümlerin geçmişe dönük faaliyetlerini değerlendirmek üzere FEDEK tarafından görevlendirilen üyeler, ön izlenimlerini Rektör Özölçer ve diğer katılımcılarla paylaştı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, Üniversite tarafından değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesi adına öneri ve beklentiler aktarıldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.