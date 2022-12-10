Rektör Özölçer, ‘Kim Engelli' yarışması ödül törenine katıldı

Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kim Engelli' adlı hikaye yarışmasının ödül törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salonunda Saat 14.00'te gerçekleşen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz ile il protokol üyeleri katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü temasıyla düzenlenen ve il genelini kapsayan yarışmanın ödül töreni açılış konuşmalarını Serebral palsi rahatsızlığı ile dünyaya gelen ancak engelleri aşmış bir hukuku olan Avukat Büşra Eröz ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yaptı.

İl genelindeki yarışmada ilk üç dereceye giren Kozlu Anadolu Lisesi, Alaplı Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri Vali Mustafa Tutulmaz tarafından takdim edildi.