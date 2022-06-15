Rektör Özölçer, Mazbatasını YÖK Başkanı Özvar'ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda düzenlenen törenle Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı tarafından takdim edilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bu önemli görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tevdi edilen bu görevin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini, ancak görev süresi boyunca büyüme odaklı bir vizyon izleyerek, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirerek üniversitemizi daha ileriye taşımak için her türlü gayret ve emeği göstereceğiz” dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mazbatasını verdiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e yeni görevi için başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.