Rektör Özölçer, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Dr. İsmail Hakkı Özölçer düzenlediği kahvaltı etkinliğinde öğrenci temsilcileriyle buluştu.

Konukevi'nde düzenlenen etkinliğe öğrencilerin talep ve beklentilerini dinlemek üzere çeşitli fakülte ve meslek yüksekokulundan çok sayıda öğrenci temsilcisi katıldı. Etkinlikte Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal ve Öğrenci Konseyi Başkanı Doğukan Kilcioğlu da hazır bulundu. Öğrencilerin eğitimden sosyal etkinliklere, kampüs koşullarından staj imkânlarına kadar pek çok talebini dinleyen Rektör Özölçer, istekleri en kısa zamanda değerlendireceklerini ifade etti. Öğrencisiyle kurduğu iletişime önem veren bir üniversite olduklarını dile getiren Rektör Özölçer, "Öğrencilerin isteklerine duyarlı olmak, bir üniversitenin en temel vazifelerinden biridir" dedi.

Davetten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci temsilcileri Rektör Özölçer'e duyarlılığı ve yakınlığından dolayı teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.