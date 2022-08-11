Rektör Özölçer, TSO başkanları ile bir araya geldi

Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanları ve genel sekreterleri ile 15 Temmuz kampüsünde bulunan Cafe Akademi'de bir araya geldi.

Cafe Akademi'de düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Teknopark Genel Müdürü ve TOBB Zonguldak ili Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Tanyıldız, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının ana gündemini üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusu oluştururken, bu hususta yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Teknopark ve Kuluçka Merkezi başta olmak üzere, sağlık ve eğitim alanında atılması gereken adımlar tartışıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı karşılıklı iş birliklerinin artırılması temennisiyle sona erdi.