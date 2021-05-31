Resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Ulusal resim yarışmasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 863 adet öğrenci başvuru yaptı. Ressam Cemal Toy'un başkanlık yaptığı jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Yarışmada beş ayrı kategoride değerlendirmeye alınan başvurulardan, en başarılı beşer tanesi derece elde etti. Alaplı Merkez ilkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinden Ela Merve Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu başarıyı göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimiz Ela Merve'ye tebrik eder, emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim" dedi.

Yarışmada Türkiye birincisi olarak okuluna bu ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cevat Çevik emek veren tüm Alaplı Merkez İlkokul öğretmenlerine ve Okul müdürü Bayram Aslankaya'ya teşekkür etti.